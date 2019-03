Germán López, timplista: Música tradicional, sin límites

LA ENTREVISTA DE LA MAÑANA

Con tan sólo 27 años ha conseguido revolucionar el mundo del timple. De su último trabajo se ha llegado a decir que es todo un alarde de madurez instrumental. Y no es para menos, teniendo en cuenta que llega a fusionar la música canaria con la celta, con el blues, o incluso con el new age...¿Realmente es posible tocar new age con un timple? El timplista Germán López nos lo demuestra, timple en mano, en la entrevista de la mañana.