Premio al más carnavalero

Unos se encajan... Hay quien usa estimulantes... Otros se posicionan... Otros oxigenan los pulmones... Y otros patalean... Así se preparan para la carrera, las pruebas más difíciles repartidas en 8 kilómetros de arena, asfalto y agua.Pero para ellos no hay obstáculo lo suficientemente duro como para pararles, aunque cada uno vaya a su ritmo.Muy limpio no fue el juego, ni siquiera el ganador, Papa Noel o mama Noel dejó de reconocer que echó mano de alguna ayudita externa.

Más tarde o más temprano llegaron a la meta, no en las mejores condiciones claro. Aquí el vencedor real fue el humor y el carnaval del vetecorreydile.