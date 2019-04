Las murguitas de Gran Canaria añoran un concurso infantil

Con menos de 12 años, entre pitos y purpurina

Pero antes este sábado final de murgas en el Parque de Santa Cantalina, un escenario sin embargo por el que no pasarán las murgas infantiles porque en Gran Canaria no hay suficientes para hacer un concurso. Sólo hay tres, todas, por cierto, están en el sureste de la isla. Hemos estado con ellas porque aunque no hay concurso viven con igual alegría el caranaval.

Son los legañositos, la murga infantil más antigua de Gran Canaria, realmente era practicamente la única hasta ahora. Existen desde 1986, son los hijos e hijas de los Legañosos de el Carrizal. Para algunos en su último año, el que viene ya estarán en la adulta. En una u otra, se emocionan al hablar de lo que significa ser murguero.

Y seguirán luchando porque exista concurso infantil, miran con envidia a Tenerife donde hay 25 murgas de los peques.

Estela y Yurena son las benjaminas de los Lagartitos de Agüimes.

Ellos se estrenan este año... Algo más entre pitos y purpurina llevan los Systonys de Ingenio, desde el 2014. 12 niños bajo la batuta de María Beatriz.

No tienen concurso, pero actuarán el próximo 7 de febrero en Ingenio, donde podrán disfrutar de la cantera murguera.