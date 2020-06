Los pediatras alertan del descenso en las vacunas puestas a los niños durante la crisis por coronavirus

Se va normalizando la situación sanitaria y asistencial en los hospitales, pero ahora surgen otros problema vinculados con la pandemia de coronavirus.

Los pediatras avisan de que muchos niños no se han vacunado, han interrumpido su calendario de vacunas previsto durante estos meses. No han acudido por estar el centro de salud cerrado, no estar los pediatras, trasladados algunos a hospitales de refuerzo como el de IFEMA, o no han encontrado respuesta a la hora de pedir cita.

La situación, advierten, puede ser peligrosa. Preocupa mucho en la Asociación Española de Pediatría y en el ministerio de Sanidad la baja vacunación de los niños en algunas franjas de edad.

En los menores de 2 años, ha descendido entre un 15 por ciento y un 50 por ciento. Y hasta los 14 años, ha descendido un 80 por ciento la vacunación.

Dicen los pediatras que esto puede provocar que reaparezcan enfermedades que estaban casi olvidadas como el sarampión, la difteria o la tosferina.

En esta fase de desescalada a la que se enfrentan las distintas provincias españolas, los pediatras animan a acudir al médico para completar las vacunas pendientes en los menores y evitar nuevas enfermedades, que se pueden sumar al riesgo de contraer el coronavirus.

Alteración de la vacunación en el mundo

Fuera de las fronteras españolas, también se ha ralentizado el ritmo de vacunación de los niños o muchos menores han quedado descubiertos del calendaro de vacunación por la situación de confinamieto o crisis económica.

Se calcula que ochenta millones de niños menores de un año pueden haber visto su vacunación parada en los 68 países en los que el coronavirus ha incidido. Es una advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los expertos alertan de los riesgos y solicitan a las autoridades de cada país que incidan y retomen las vacunaciones entre la población más joven de bebés, niños y adolescentes.

Esta situación "pone a decenas de millones de niños, en países ricos y pobres, en riesgo de contraer enfermedades mortales, como la difteria, el sarampión o la neumonía", dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.