Las cinco noticias más importantes de este martes 25 de septiembre

Salen a la luz nuevos audios de la conversación de Delgado con Villarejo, hablando sobre Marlaska: "Es un maricón"

Es el nuevo audio de la Ministra de Justicia en su conversación con el ex comisario Villarejo. Según publica el diario moncloa.com, Dolores Delgado habla en los términos de su ahora compañero de gabinete, el juez Fernando Grande Marlaska.

La ministra Delgado, reprobada por el Senado con la mayoría absoluta del PP

Al PP se han sumado los votos de Ciudadanos y Foro Asturias, tras un debate en la que se han sucedido las críticas a Delgado por su relación con el excomisario José Villarejo, en prisión por el caso Tándem.

Un hombre mata a sus dos hijas en Castellón y después se suicida

Dos niñas de 2 y 6 años han sido asesinadas por su padre en Castellón. Han muerto de varias puñaladas en casa de su padre, que después de matarlas, el hombre de 49 años, se ha tirado por la ventana. El matrimonio estaba separado y la mujer había presentado dos denuncias por amenazas y lesiones que se archivaron a petición de la Fiscalía y de la propia víctima.

Insólito murmullo y risas en la ONU después de que Trump iniciara su discurso afirmando que ha logrado ya "más que casi cualquier administración en la historia de EEUU"

Se trata de un hecho insólito el ocurrido al comienzo de la intervención de Donald Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas. Poco después de empezar su discurso, el presidente de Estados Unidos afirmó que su administración ha logrado en menos de dos años "más que casi cualquier administración en la historia" de su país". La afirmación provocó varios segundos de intenso murmullo en la sala que interrumpió las palabras de Trump y le hizo que asegura: "No es la reacción que me esperaba, pero bueno, no pasa nada".

