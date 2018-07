Del sueño de Le Mans a la 'rutina' con McLaren: Alonso, fuera en la Q1 en el GP de Francia

Fernando Alonso ha sumado una nueva decepción subido a su McLaren. El asturiano, que venía de proclamarse campeón de las 24 horas de Le Mans con su Toyota, volvió a sentir la impotencia de hacer "cuatro buenas vueltas" pero quedarse lejos no ya de los seis primeros, sino de los 10 primeros.

Alonso se quedó fuera en la Q1, un resultado decepcionante para un proyecto que aspiraba a todo al comienzo de año. Su objetivo estaba pelear con los Red Bull, pero, tras los últimos resultados, queda constancia de que esta será una nueva temporada para olvidar en la escudería británica.

¿Tercer Gran Premio sin puntos?

Las críticas no paran de llegar desde Inglaterra, donde señalan a Boullier como la raiz de todos los problemas. Pero este problema es mayor cuando tus dos coches no pasan el corte de la Q1. Alonso, 16º, y Vandoorne, 18º, se quedaron fuera de la Q2, algo que no pasaba desde el GP de Azerbaiyán de 2017.

En Mónaco y Canadá, Alonso se quedó sin sumar puntos, dos abandonos dolorosos. Ahora, tiene por delante otro Gran Premio complicado, en el que deberá mirar al cielo y confiar, una vez más, en sus manos para poder remontar y luchar por los puntos.