CARLOS SE FUE CONTRA EL MURO EN Q2

Carlos Sainz se quedó cerca de entrar en Q3 en el GP de Singapur pero un inoportuno toque contra un muro le dejó fuera de la pelea cuando estaba en vuelta rápida. "De saber que estaba tan fácil pasar el corte no habría ido tan al límite. No me falta ritmo, tengo de sobra y todos lo hemos visto", dijo el madrileño. Sale desde el puesto 14.