Hamilton muestra el poder del Mercedes y manda en los Libres 2 de Italia

Mercedes sigue en otra galaxia. No hay nadie en ella más que Hamilton y Rosberg. Los Libres 2 del GP de Italia han servido para corroborar las sospechas de todos con respecto al poder plateado en Monza. En el Templo de la velocidad, ellos son los que mandan. Y lo hacen con absoluta superioridad. La segunda sesión de ensayos en tierras transalpinas ha dejado a Hamilton como el más rápido con un 1:24.279.



Le han separado 21 décimas con respecto a Rosberg. Y más de siete décimas ha habido entre uno y otro con respecto a Sebastian Vettel. Es lo máximo a lo que pueden esperar en Ferrari, que corren en casa este fin de semana. La diferencia con Mercedes no sólo no se ha reducido sino que además parece que se han ampliado. Poco se puede hacer ante el poderío alemán, ante un potencial que se está encumbrando esta temporada como uno de los más importantes de la historia de la F1.



Salvo problema, solo compiten entre ellos. Sólo se hacen frente el uno al otro. Hamilton suele ser quien mas veces se lleva el gato al agua, y en Italia de momento así está siendo. En los Libres 1 ha sido el más rápido; en los Libres 2 también. Por 21 milésimas. Suficientes son para, llegado el caso, salir desde la pole en el Templo de la Velocidad.



Justo eso es lo que le falta a McLaren-Honda. Los japoneses no han dado con la tecla para dar potencia a su motor. A su ya enésimo motor de la temporada. Siguen muy por debajo en velocidad punta con respecto al resto de motoristas, y en esta pista eso es mala señal. Renault lo está sufriendo, pues Toro Rosso y Red Bull están lejos de su mejor versión, y la escudería de Woking lo está pasando igual de mal.



Fernando Alonso ha sido 16º, y Jenson Button 19º. Ni siquiera pudo el británico salir a marcar crono con la goma blanda, al igual que Kvyat. Alonso sí pudo, y le separaron 2.687 segundos del tiempo de Lewis Hamilton. No es ni mucho menos este el asfalto preferido para una unidad de potencia a la que la falta mucho recorrido. Y viendo cómo va Toro Rosso, posiblemente haya en Q1 una lucha entre Sainz y Alonso por un hipotético puesto en Q2.



No está siendo ni mucho menos un buen fin de semana para los españoles, pues Merhi ha quedado por debajo de su compañero Stevens. Aún queda para revertir la situación, pero mucho tendrán que trabajar en los garajes de McLaren-Honda, Toro Rosso y Manor en el Templo de la Velocidad.