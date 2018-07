Hamilton y Rosberg lideran los Libres 1 tras un mal día para los españoles

Mercedes está demostrando de nuevo que el Templo de la Velocidad de Monza se erigió en su honor. Las flechas de plata se han mostrado intratables en la primera toma de contacto con el asfalto del GP de Italia y tanto Hamilton como Rosberg han liderado sin problema los Libres 1 transalpinos. Lewis ha marcado un 1:24.670, ha sacado más de cuatro décimas a su compañero y casi dos segundos al tercer clasificado Sebastian Vettel.



Y todo en los primeros Libres, en una sesión que tampoco es que sea en la que más destacan o quieren destacar. En una sesión así, Mercedes ha dado ya un golpe de autoridad. Uno que dice que, salvo sorpresa o problema, en Italia mandan ellos. Que en Italia quien tiene el bastón de poder es un equipo alemán y que los colores rojos de Ferrari están en un segundo escalón. No se puede asprirar a nada más que al tercer puesto mientras todo siga así.



Mientras que Hamilton y Rosberg estén como están y mientras que Mercedes siga haciendo todo de esta forma. De esta forma tan cercana a la perfección y que les hace ser un ejemplo para el resto de motoristas y de fabricantes. Lewis eso sí sigue un paso por delante de Nico, o al menos eso se sonsaca tras lo visto en los Libres 1 de Italia. El británico, líder del Mundial, le ha dado una lección a su compañero en Monza.



Honda no está en su Gran Premio favorito

A ver si alguna de las que dan en Mercedes les llega a McLaren-Honda. Sobre todo a Honda, pues si estás por debajo de los diez primeros en cuanto a velocidad punta algo no va bien. Los japoneses siguen sin tener un motor que destaque por su potencia y el chasis por si sólo no vale en Monza. Alonso y Button saben que este Gran Premio no va a ser ni mucho menos el que mejor se adapta a su coche, pero una cosa es esa y otra es solo tener a los Manor por detrás.



Tampoco han apurado al máximo la sesión, pues cuando quedaba aún una media hora tanto Alonso como Button no volvieron a subirse al coche. Estaban preparando todo para la llegada del noveno motor de la temporada, cuatro más de los que permite la FIA para un sólo año a los nuevos motoristas. Por más cambios, mejoras o por más caballos que pongan en la unidad de potencia la vida sigue igual para los japoneses. Y para Fernando Alonso.



Mala jornada de Sainz

Toro Rosso no ha tenido tampoco una actuación destacada en estos Libres. Verstappen ha terminado el 14, y Sainz ha sido 16. Eso sí, la peor noticia para Carlos no ha sido su crono sino el hecho de haberse salido y haber acabado en la grava a la media hora del comienzo de la sesión. En cuanto a Roberto Merhi, no pudo superar a Stevens por muy poco. De momento, mala jornada para los españoles en Italia.