Hamilton lidera los Libres 1 de Hungría con Sainz séptimo y Alonso undécimo

De Hungría a la playa. Esa es la idea del mundo de la F1, que afronta el último Gran Premio antes del parón del verano sin la opción de dejar volar sus mentes a l cálida arena 'playera'. Lo primero es lo primero, y es Hungaroring. De momento los Libres 1 ya han pasado, y aún con el susto del accidente de Sergio Pérez en el cuerpo de nuevo los Mercedes han mostrado auténtico poder en el asfalto. Lewis Hamilton ha sido el primero con un 1:25.141 seguido, a más de una décima, por Nico Rosberg.



El británico ha ganado el particular duelo al alemán en la igualada lucha que ambos mantienen desde hace un año. Desde que entraron en vigor los motores v6 que elevaron a Mercedes a un lugar al que hasta entonces era territorio Red Bull. Ahora, en la F1, se lleva el plata, y Lewis está por delante en el Mundial y también lo ha estado en los Libres 1 de Hungaroring. Eso sí, no con mucha distancia con respecto a Nico.



Mucho margen de mejora tiene Rosberg, y no hay que olvidar que al final el teutón siempre está presente en el momento de la lucha. Además no le queda otra, pues aunque manda Mercedes lo cierto es que el rojo se quiere colar en la fiesta cuando uno, o cuando los dos, coches en plata fallen. Kimi Raikkonen se ha quedado a seis décimas de Nico, pero Vettel ha tenido problemas en su monoplaza y no ha podido igualar la actuación del finlandés. Aunque Kimi ha terminado la sesión con el alerón roto por no se sabe bien qué motivo. Ha sido él solo.



Evidentemente, Alonso tampoco lo ha logrado, aunque al menos parece que eso de que el coche se rompa así porque sí ha quedado atrás. Estrenan unidad de potencia, la sexta unidad de potencia, en Honda, y el McLaren bien lo puede agradecer. Fernando ha marcado un crono menos de dos segundos inferior al de Hamilton, y se ha colocado, en una pista que le trae muy buenos recuerdos, en el puesto 11.



Lo ha hecho superando a Jenson Button en la batalla de Woking. Han tenido un rendimiento similar, y además han dejado atrás a Sauber, a un Force India y a un Lotus, y también al Williams de Massa, aunque ya sabemos cómo se las gastan en los Libres 1 los de Felipe y Bottas. Poca conclusión que sacar, aunque lo más positivo es que parece que por fin el McLaren-Honda ha dado un salto en cuanto a fiabilidad.



El mejor español ha sido Carlos Sainz, como suele ser ya costumbre esta temporada. Ya dijo el madrileño que el Toro Rosso se podría adaptar bien a Hungaroring, y lo cierto es que viendo su séptima plaza no hay más que darle la razón. Segundo y medio ha tenido de diferencia con el mejor crono de Lewis, y más de dos décimas de ventaja ha sacado a Max Verstappen.