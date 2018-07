Fernando Alonso: "Diez vueltas más y acabamos en el podio"

Fernando Alonso ha terminado el GP de Hungría en quinta posición: "Sabíamos que la carrera sería más complicada que la clasificación. Nos ha costado coger ritmo. Tras hacer la primera parada fuimos más deprisa en cuanto se descargó el coche de gasolina".



"La verdad es que se lo decía al equipo ahora al final, que qué pena que se acabase. Cada vuelta me decían que a alguien le pasaba algo y que íbamos ganando posiciones. Al final ha salido todo muy bien. Diez vueltas más y acabamos en el podio", bromeaba Fernando Alonso.



Buenas noticias en McLaren: "Mereció la pena todo lo de la crono... pero sin empujar el coche. Llevábamos un año muy desafortunado. Cuando las cosas van bien tenemos problemas de fiabilidad, cuando los circuitos nos son desfavorables no logramos revertir la situación. Una buena noticia".



Alonso es optimista: "El coche mejora en cada carrera. Aerodinámicamente hemos dado pasos adelante. Hemos entendido el coche. Con el morro corto en Austria cambiamos el desarrollo del coche, siempre entendiendo bien lo que hacíamos. En cuanto el motor hemos tenido mejoras pero más pequeñas. Aunque tengamos que penalizar hay que probar componentes para el año que viene".



"Era una pista favorable al no tener muchas rectas. En carrera la capacidad del ERS y de la batería es también buena. Puedes ir casi sin el ERS, sabemos que aquí, que Mónaco y Singapur son nuestras bazas más fuertes. Hemos puntuado con los dos coches. Los ingenieros y mecánicos se irán al parón veraniego con una gran satisfacción", reflexiona Fernando.



No ha dejado de disfrutar con la Fórmula 1: "Yo siempre me divierto con un F1. Me gustaría estar luchando por cosas más importantes y ser más competitivos. Estoy disfrutando de la experiencia de trabajar con Honda, con la cultura japonesa".

Jenson Button ha acabado noveno y también ha cosechado puntos para McLaren. Es la primera vez en la nueva 'era Honda' que los dos monoplazas de Woking entran en los puntos.