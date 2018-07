Hamilton: "Nos sentaremos a hablar de lo ocurrido"

Tras lograr la pole y dominar en Mónaco durante más de 60 vueltas, Lewis Hamilton cometió un error increíble para alguien de su veteranía y experiencia en la F1. El británico entró a cambiar gomas en boxes cuando el 'safety car' apareció en pista obviando que ninguno de sus rivales cercanos iba a hacer lo propio. Al final, tercer puesto para él por detrás de Rosberg y de Sebastian Vettel.



Hamilton, extremadamente serio, se apartó de todo el mundo en las celebraciones hasta que no le quedó otra que volver para las entrevistas del podio: "No fue la carrera más fácil del mundo. El equipo ha estado increíble, y ganamos y perdemos juntos".



Sobre el por qué paró él en boxes con el 'safety car' y Rosberg no, Lewis lanzó un aviso: "Estoy seguro de que pensaremos en esto y nos sentaremos para ver qué es lo que ha sucedido".



Para terminar, prefirió ser optimista de cara a futuras pruebas en Mónaco: "Ahora he perdido, pero volveré al siguiente".