Rosberg manda en los Libres 2 de Gran Bretaña por delante de los Ferrari

Y Mercedes sigue arriba en la segunda sesión de entrenamientos en Silverstone. Nico Rosberg ha sido de nuevo el más rápido y ha mandado en unos Libres 2 en los que Ferrari ha despertado para poner presión a los plateados. Con Raikkonen segundo y Vettel tercero, el germano ha superado por tres décimas a ambos con un crono de 1:34.155.



Eso sí, los coches de la 'Scuderia' están en Reino Unido. Y no están por estar. Están para volver a hacer que Mercedes tenga que sufrir ya no tanto por la pole sino más bien por la victoria. El motor Ferrari está a tope en Silverstone y no habrá momento para el relax ni para Rosberg ni para Hamilton. De hecho Lewis no ha terminado muy feliz la sesión.



Es normal, por otra parte. No sólo ha visto cómo le superaba su compañero por segunda vez consecutiva en la carrera de su 'casa', sino que además ni tan siquiera ha quedado tras él. Se le han 'colado' los dos Ferrari, y eso, para la moral de un piloto que lleva ya algunas pruebas algo bajo, no es ni mucho menos una buena nueva para conciliar bien el sueño.



McLaren, por la arena

Peor eso sí lo tiene otro que, como él, es bicampeón de la F1. Fernando Alonso no está teniendo una buena marcha en Gran Bretaña este 2015, y si en los Libres 1 apenas pudo superar en un uno contra uno al Manor de Stevens, en esta ocasión se ha dado un buen paseo por la grava de las islas. Logró sacar el coche y ponerlo de nuevo en circulación, pero a saber cómo estaría ese fondo plano.



Parece que va a sufrir McLaren-Honda para poder superar la Q1 en la que es carrera de su casa. Y es que si Fernando ha sido 15º, Jenson Button ha sido el 17 y por muy poco fue mejor que Eriksson. No están cómodos en el monoplaza, ni uno ni otro, y ya es otra prueba en la que los de Woking van a volver a sufrir. O a probar cosas de cara al futuro.

Sainz, en lucha por Q3

En cuanto a los Toro Rosso, han bajado tras lo mostrado en los Libres 1 gracias en buena parte al ascenso de los dos Ferrari. Max Verstappen le ha ganado la partida a Carlos Sainz por seis décimas pero con todo el joven madrileño ha logrado colocar a su monoplaza entre los diez primeros. Noveno ha sido Carlos, una buena señal de cara a la lucha por entrar en Q3.

Tendrán que dar el todo por el todo y además hacerlo rápido, pues tan solo Raikkonen ha logrado mejorar su tiempo en la segunda vuelta de neumático medio. No podrá haber fallos, pues al más mínimo que se cometa puede dar al traste con todo el trabajo del fin de semana.