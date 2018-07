Alonso: "Esperemos que 2016 sea un año muy distinto"

Fernando Alonso vuelve a subirse al McLaren-Honda tras los test de Austria y después de que en la prueba del Red Bull Ring apenas pudiera rodar unos kilómetros por su accidente con Kimi Raikkonen. Lo hace en Gran Bretaña, una pista en la que los de Woking posiblemente vayan a sufrir... otra vez.

En primer lugar por la unidad de potencia, más cuando la que estrenaron en Spielberg se rompió en el toque con el Ferrari: "El motor se rompió en el accidente. El cambio y el motor. Sé que ha habido alguna conversación desde Austria con la FIA para buscar algo de sentido a esto y ojalá llegue a buen puerto"



Alonso desvela cuáles son los planes de la escudería en Gran Bretaña: "Intentaremos seguir evolucionando. En Austria teníamos un nuevo paquete aerodinámico con el morro corto. Aquí tendremos los dos coches con las piezas nuevas y esperemos seguir siendo un poco más competitivos. Daremos pocas vueltas por usar un motor que ya hemos puesto. Será un fin de semana interesante".



Además, el bicampeón espera que puedan dar 'la sorpresa' en circuitos en los que el motor no importe tanto: "Intentaremos mejorar hasta la última carrera de Abu Dabi. Son diez carreras de test, los viernes probaremos todo lo que podamos y los sábados y domingos aprender de las situaciones que se den. Aprovechar cuando llegue una pista más favorable, como Singapur y Hungría donde el motor no importa demasiado, y poner piezas en las pistas menos favorables para penalizar, como en Austria. Mejor pasar todo lo malo este año para preparar bien el futuro".



Pero para ello deberán solventar los problemas de fiabilidad, que están lastrando las mejoras del coche: "Rendimiento y fiabilidad son importantes. En los test el coche se mostró fiable, pero sigue faltando. En los test si algo falla paras y lo cambias. Tenemos que encontrar respuestas este fin de semana. En cada sesión tuvimos algún problemilla.



Y es que las esperanzas que tienen tanto Alonso como Button es que el McLaren sea un coche mucho mejor para la próxima temporada: "Esperemos que 2016 sea muy distinto a este año. Todavía falta mucho, el deporte es así. No se puede adivinar qué va a pasar en un periodo de tiempo tan largo pero estamos trabajando para resolver los problemas lo antes posible".