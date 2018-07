Alonso: "La crono ha ido perfecta, llegarán peores carreras que esta"

McLaren-Honda ha vuelto a quedar fuera en Q1 esta temporada. Ni Jenson Button ni Fernando Alonso han pasado el corte y tan sólo fueron capaces de superar a Manor en Gran Bretaña. A pesar de todo, el asturiano ve cosas positivas en todo esto y sobre todo en el hecho de haber salido a clasificación sin apenas haber rodado durante el sábado.



Además, destaca las diferencias con los de delante: "Nunca habíamos estado a 1,5 de los Ferrari en todo el fin de semana. En comparación del tiempo con respecto al primero se ha reducido, pero tenemos déficit con la unidad de potencia. Hasta que no la mejoremos tocará sufrir".



Fernando está feliz por la clasificación que ha realizado: "Contento en la crono por ese motivo, porque no pude rodar en todo el día y no sabes cómo está la pista. Si empujas demasiado quizá cometes un error y estás en todas las miradas. La crono ha salido perfecta, estoy delante de Button y estamos más cerca de los líderes. La fiabilidad de cara a mañana es lo que más tenemos que tener en cuenta".

Japón o México, nuevo límite

Alonso vuelve a admitir que en Japón las cosas pueden cambiar para McLaren-Honda: "Faltan diez carreras de test. Quien se frustre que apague la tele y que la encienda en Japón o en México. Sabemos que llegarán mejores carreras que esta y peores por las penalizaciones. Todo va peor de lo esperado, pero en la tercera o cuarta prueba cuando vimos lo que había estamos logrando que todo sea mejor. Estamos tranquilos".