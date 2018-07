Rosberg lidera los Libres 1 de Singapur con Alonso undécimo y Sainz noveno

La noche cae en Marina Bay y con ella llega en estas fechas el GP de Singapur. La magia nocturna copa las calles de la pista urbana mientras los monoplazas ruedan por un asfalto que poco a poco va poniéndose gauapo para la F1. Los Libres 1 ya han sido. Ya han terminado. Y con ellos la muestra de que Nico Rosberg o no se ha rendido o ya se ha quitado toda presión por tener que ganar el Mundial. El alemán ha sido el más rápido con un 1:47.995 y ha derrotado en este primer duelo a Lewis Hamilton.



Sí, de nuevo ambos han liderado una sesión en un gran premio. Incluso cuando el motor no es lo más importante, y cuando la forma del trazado beneficiaría la lucha, Mercedes está siempre por delante del resto. Eso sí, esta vez otros se han sumado o se pueden sumar a la fiesta, pues entre los plateados y los dos Ferrari se ha colado el Red Bull de Daniel Ricciardo. Y es que está claro que esto no es Spa y mucho menos Monza.



McLaren-Honda, en la zona media

Por eso en McLaren-Honda sonríen. Esta vez no tienen que ser rápidos en recta porque no es lo que más predomina precisamente en Marina Bay. Esta vez todo depende de lo cerca que pasen por los muros y de cuánto de bueno sea su paso por curva. En comparación con su potencia, se puede decir que esa es su mayor virtud. Les queda camino, pero al menos no están tan abajo como en Bélgica e Italia.



Fernando Alonso ha terminado la sesión en el puesto once, y Jenson Button en el 15. Entre ellos apenas ha habido tres décimas. Y entre el asturiano y el crono de Nico Rosberg ha habido unos dos segundos. Mucha diferencia, pero al menos parece que los problemas de fiabilidad, al menos en Singapur, no existen. Y es que es uno de los que más vueltas ha rodado.



Carlos Sainz también puede sonreír con el Toro Rosso, al igual que Max Verstappen. Sin los problemas que da el motor Renault en cuanto a rendiminto, de nuevo la eficacia aerodinámica del coche de Faenza ha salido a flote. Holandés y español no deberían tener muchos apuros para estar en Q3, aunque todo depende de cómo evolucionen conforme pasen las horas los Lotus y los Foce India. Al igual que los McLaren-Honda. En esta primera sesión han sido séptimo y noveno.



Rossi se estrena con accidente

De momento, todos han hecho su primera toma de contacto con Marina Bay. Y Rossi ha hecho lo propio con el Manor. Su estreno ha sido con el último puesto de la clasificación de tiempos y destrozando el Manor provocando la única bandera roja de toda la sesión.