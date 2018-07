Vettel logra la pole del GP de Singapur con Alonso 12º y Sainz 14º

Por un sábado. Por un sábado no ha podido Mercedes igualar el récord de poles consecutivas que tenía Williams. Que tiene Williams. Los plateados, que desde el GP de Austria de 2014 acumulaban sonrisa tras sonrisa en clasificación, han hincado la rodilla en el asfalto de Marina Bay. Todo por Ferrari, todo por Red Bull. Y es que no, los alemanes no se estaban escondiendo. Simplemente otros fueron mejores. Simplemente Sebastian Vettel fue el mejor y será él quien primero vea apagarse el semáforo.



No había caretas. No había trucos. No había misterios. No había nada de eso en Singapur. En Singapur había, hubo, por fin, lucha. Lucha real. Lucha entre varios pilotos. Entre varios equipos. Entre varios motoristas. Por fin no fue un Hamilton VS Rosberg. Por fin fue un Mercedes contra Ferrari. Un Mercedes contra Red Bull. Un Red Bull contra Ferrari. Los tres grandes de estos últimos años frente a frente en Marina Bay. Y ahí triunfó Seb.



Ahí falló Lewis, que de nuevo se salió varias veces de pista. Ahí falló Rosberg. Ahí se vio que no había nada más que lo que viene habiendo. Que la diferencia entre Ferrari y Mercedes era la que es en Marina Bay y que por fin, y desde que Alonso festejara una pole en Alemania 2012, los de la 'Scuderia' pueden decir que vuelven a ser los más rápidos a una vuelta. No fue fácil, porque el tetracampeón tuvo enfrente a los que hasta hace un año fueron compañeros de equipo.



El motor Renault no fue un lastre para el chasis de Adrian Newey y los azules fueron en todo momento un coche cien por cien competitivo. Fueron de nuevo lo que eran y a punto estuvieron de dar un susto a Seb. Ricciardo fue su mayor rival, y Raikkonen su segundo mayor rival. Para encontrar a Hamilton hay que bajar al quinto puesto, y para encontrar al Rosberg al sexto. No tenían nada que ocultar porque, en Singapur, no tenían nada que mostrar para igualar su ritmo al de Ferrari y Red Bull.



No hubo Q3 para los españoles

En McLaren-Honda, al final, tampoco pudo ser. Jenson Button pasó por los pelos a la Q2 y Alonso, con un mejor ritmo siempre que el británico, se quedó a las puertas de la Q3. Así fue porque, en parte, se vio perjudicado por una bandera amarilla que provocó el otro español, Carlos Sainz. El madrileño dio con su Toro Rosso contra el muro y fue imposible mejorar tiempos para meterse entre los diez primeros. Ahora bien, mucho tendría que haber mejorado para poner a los de Wokin por primera vez entre los diez mejores de un sábado en 2015.



Lo de Carlos es más doloros porque Max Verstappen sí entró sin problema en Q3. Y si el holandés puede, Sainz también. El toque, en el que perdió parte de su Toro Rosso, le dejó sin opción y por poco llegó al garaje. Aún así ya era tarde, y poco se podría haber hecho para arreglar los desperfectos. A ambos les tocará remontar en una pista en la que tenían y tienen buenas esperanzas para lograr unos puntos.



Ferrari, a por todas en Singapur

El máximo de ellos quiere Sebastian Vettel. Se ha hecho a la perfección al Ferrari y además en la 'Scuderia', esta vez sí, han hecho un gran trabajo para diseñar un coche capaz de ser el segundo de la parrilla y de estar cuando Mercedes falle. Los de rojo tienen un proyecto ganador a corto plazo. En McLaren-Honda parecen tenerlo a largo, y la paciencia nunca ha sido la mejor ni la mayor virtud del personal.