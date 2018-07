Rosberg lidera unos Libres 1 de Austin pasados por agua con Sainz cuarto y Alonso noveno

Va a ser que el agua tiene todas las papeletas de ser la auténtica protagonista, con permiso de Hamilton, del fin de semana en Austin. Sin llover, la pista del GP de EEUU ha sido un parque acuático para todos en el que Nico Rosberg ha salido vencedor por delante de Kvyat y de Ricciardo. Lewis, con la tranquilidad del que sabe que será campeón del mundo más tarde o más temprano este año, ha sido quinto.



Una pena la lluvia. Una pena porque no se pudo ver, entre otras cosas, el rendimiento real que tiene ese nuevo motor Honda que Fernando Alonso porta en su McLaren-Honda. Muchas expectativas hay en torno a él, y a las mejoras que traen desde Woking en el punto de vista aerodinámico, de cara a las cuatro pruebas que restan de Mundial. En la primera, en Austin, y tras el primer envite de los 20 pilotos, se ha visto lo bastante como para saber que hay dónde trabajar.



Sobre todo en comparación con Jenson Button cuando comparando sí se ve una mejoría clara. Una de siete décimas. Una que puede poner al McLaren-Honda, por fin, en la zona media. Con la lluvia eso sí, o con el agua más bien, lo único claro es que el sonido de su unidad de potencia es diferente. Suena más fuerte, a ver si va unida a una mejora de prestaciones al menos para las próximas carreras.



Sainz debuta en Austin con un cuarto puesto

Noveno puesto final para él. Cuarto para Carlos Sainz. Primera vez que corría en Austin. Y además, para más 'felicidad', tenía que ser en lluvia. El madrileño está mostrándose un auténtico maestro de las aguas esta temporada y no ha tardado nada en aprenderse al dedillo la pista estadounidense para saberse sus trucos. Para saber cómo ha de usar las bondades de su Toro Rosso y superar, en su primer duelo en EEUU, a Max Verstappen.



Justo por delante de Lewis Hamilton ha terminado Carlos, un puesto que a buen seguro firmaría Sainz pero a que al británico no le haría del todo feliz. Sí, salvo hecatombe, será campeón del mundo, pero lo puede ser ya. Y para serlo aunque no tenga por qué ganar dependiendo del resto de resultados todos sabemos cómo es él. Ha perdido ante Rosberg, un Rosberg nervioso que sabe que este año no pasará a la historia en su carrera deportiva. Vencedor de los Libres 1, pero presionado por perder la segunda plaza en favor de Vettel.



Todos pendientes del agua

A ver cómo evoluciona el cielo de Austin, pues tanto pilotos y equipos están pendientes de lo que trae consigo. La pista, aún si haber caído una gota en toda la sesión, no se ha secado. Y eso indica que como llueva fuerte el asfalto americano puede ser impracticable. Habrá que esperar a ver si esa mejoría en Honda es una mejoría real que permita a Alonso no sufrir para pasar a Q2.