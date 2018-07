Hamilton lidera el parque acuático de los Libres 3 de Austin con Sainz quinto y Alonso 14º

Increíble pero cierto. Con el huracán Patricia azotando Austin, con apenas personas en las gradas, con las puertas de la pista cerradas, con una intensa lluvia cayendo en el asfalto. Con todo lo que debe haber para que la bandera roja salga en cualquier prueba de la F1, la FIA decidió que no, que tocaba salir a los Libres 3 de EEUU y rodar para dar por finiquitados los entrenamientos del GP. Con eso, con los pilotos jugándose la vida, Lewis Hamilton fue el más rápido seguido de Vettel y de Hulkenberg.



Una vuelta en una pista con unas condiciones lamentables para cualquier tipo de prueba deportiva de velocidad que bien pudo ocasionar más de un disgusto. La razón, que había que hacerlo. Que no sabían qué hacer si suspender por la cantidad de lluvia o tirtar para delante, al final, optaron por quitarse de encima 'el marrón'. Los conejillos de indias, los pilotos, que pusieron su vida aún más en riesgo de lo habitual para sólo jugarse los Libres 3 sin ningún tipo de beneficio para nadie.



Así pues, un espectáculo de 'aquaplanning' ante apenas gente. Ante unos pocos operarios que desatendieron el consejo de no ir a la pista ante las inundaciones de los alrededores y de unos poquísimos espectadores al no abrir la pista hasta el mediodía siendo los Libres 3 a las diez de la mañana hora de Austin. Un desastre, un esperpento que para nada ha servido.



Con todo, había que apretar como se pudiera en el río texano. Con Rosberg tocándose con las protecciones, Lewis Hamilton fue el más rápido y el único capaz de bajar de los dos minutos por vuelta. Un milagro lo que hizo el británico, que busca ya ser campeón con aún tres carreras por disputarse cuando cruce la bandera a cuadros de Austin. Tras él, Vettel, que tiene una sanción de diez plazas al igual que Raikkonen y que daría a Hulkenberg una gran posición en primera línea. Bottas sería tercero. Los pilotos de la Scuderia aún esperan competir bien en la clasificación, para no salir lo más lejos de las primeras líneas de salida.



Sainz fue cuarto. Impresionante lo del chaval, que en la primera vez que corre en Austin se está luciendo. Parece todo un veterano, compitiendo como si llevara años en la F1 y dejando claro que sólo los problemas mecánicos pueden pararle. Una pena que Alonso viera lastrado su crono por una bandera amarilla de Vettel. Fernando fue 14º y no pudo mejorar su tiempo.



Ahora toca esperar a ver qué pasa en la clasificación. Todo es posible en el mundo de la F1, cargado de grandes sorpresas.