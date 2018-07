Hamilton: "Ferrari ha mejorado, pero nosotros mantenemos nuestro ritmo"

Lewis Hamilton ha vuelto a la pole tras el error estratégico de Mónaco y tratará de resarcirse con un triunfo en el Gilles Villeneuve. Reconoce que Ferrari está más competitivo:



"Ferrari ha mejorado su ritmo este fin de semana, pero por suerte creo que nosotros hemos mantenido el nuestro. No está siendo el Gran Premio más sencillo, pero podemos estar contentos con lo que hemos conseguido hoy", dice el británico.



"Me siento muy bien. No ha sido el día más fácil, porque no he podido completar ninguna vuelta al nivel que yo deseaba, pero aquí es donde gané mi primer Gran Premio en 2007 y es increíble conseguir otra pole y que sea la 44 (la misma que su dorsal), ha sido muy especial", termina Lewis.