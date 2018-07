Sainz: "Ninguna predicción decía que íbamos a llegar a Q3"

Contra todo pronóstico, Carlos Sainz ha puesto su Toro Rosso en la Q3 de Bélgica. A pesar de que pocos habrían imaginado tal suceso, el madrileño ha vuelto a tirar de lo mejor que tiene en sus manos para sacar todo lo que tiene un coche que no deja de sorprender. Décimo puesto de salida para él en Spa, y eso es algo que tiene al joven en una nube.



Porque, como él mismo dice, ni ellos se esperaban esto: "Ninguna predicción decía que hoy fuéramos a estar en Q3, así que estoy muy contento. Al final tuvimos un problema porque la goma trasera se calentase más que la otra, aunque tampoco hubiéramos pasado más allá de la novena posición. La vuelta de la Q1 me ha sorprendido y en Q2 el equipo me dijo que estaba décimo. Nos hemos llevado una gran alegría".



Sainz está listo para pasar a la acción en carrera: "Iré al ataque porque cuando te defiendes te pasan todos por encima. Salimos por delante de nuestra posición real. Será complicado, llevamos tan poca carga aerodinámica que degradaremos más que el resto. Los motores Mercedes sólo nos sacan dos o tres kilómetros por hora".