Alonso: "No somos competitivos para estar en la pelea con casi nadie"

Que los dos McLaren-Honda iban a caer en la Q1 del GP de Bélgica era algo evidente atendiendo a los resultados de los Libres y a la competitividad mostrada por el monoplaza. Fernando Alonso lo sabía, y lo sabe. Sabe que este es el "peor fin de semana de todo el calendario" para ellos y que en este tipo de carreras les toca "descubrir cosas sobre el coche". El asturiano sólo ha superado a los Manor en Q1 y saldrá tras ellos por las sanciones que acumula.



El bicampeón dice que no hay problema con el nuevo motor que han traído: "No hay quebraderos de cabeza. Aquí hay 7 kilómetros y hay muchas rectas. En Hungría eran 5 y había bastantes curvas. Tenemos un déficit de motor importante. En Monza nos tocará sufrir, pero en Singapur y en Suzuka disfrutaremos. Este año hay que tomárselo así. Aprovechar las oportunidades que salgan, como en Hungaroring. Aquí no tenemos nada que perder".



Fernando no justifica su vuelta con el hecho de no haber podido dar muchos giros en los Libres: "No vamos rápido. Es la primera vuelta que doy en todo el día y hace mucho más calor que el viernes. Seguro que me he dejado algo y que hay más que extraer del coche. Viendo dónde está Button y Nasr, no hubiéramos encontrado esas nueve décimas".



Alonso se toma Spa como otra carrera de prueba: "Cuando salgamos descubriremos cosas. Intentaremos hacer las modificaciones oportunas, con los pit stop y el alerón delantero. Tenemos esa flexibilidad. No somos competitivos para estar en la pelea con casi nadie".