Rosberg marca el mejor tiempo de los Libres 3 con Sainz 10º y Alonso 15º

Se acabaron las pruebas y los fuegos de artificio de cara a la última prueba del Mundial. Se acabó el fallar, el no dar la talla en el aspecto mecánico. Se acabó toda opción a cometer el más mínimo error en Yas Marina. Los Libres 3 de Abu Dabi han llegado a su fin y en ellos Nico Rosberg ha sido el más rápido con un 1:41.856. El alemán ha vuelto a derrotar a un Lewis Hamilton que ha estado excesivamente fallón en sus intentos con superblandas, aunque al final pudo reducir distancias.



Y es que el británico perdió dos opciones con la goma roja para adelantar a su compañero. En ambos casos, por un mal primer sector. Y en ambos casos, abortando la vuelta con la que sí podría haber batido a Nico. Con todo, y a pesar de tener un buen desgaste en sus neumáticos, el ya tricampeón se quedó a menos de tres décimas en segundo lugar, aunque la distancia con el resto de contendientes se ha reducido desde los Libres 2.



Todo porque a pesar de su dominio, los tiempos de los dos Mercedes no han estado al nivel de la segunda sesión. Bien porque algo se guarden o bien porque la pista tiene mucho más que dar. Las condiciones, de luz y de día, son diferentes a las que habrá en clasificación y carrera, por lo que aún podría mejorar y mucho el asfalto de Yas Marina cuando empiece la competición de verdad.



No pudimos ver tampoco al Alonso de los Libres 2. En parte, en gran parte, fue porque en su vuelta rápida le molestaron el Manor de Stevens y el Lotus de Grosjean, obligándole a tomar una trazada diferente e incluso a irse por fuera de pista para no tener males mayores. Fernando acabó 15º por el tráfico existente en la trazada, pero la buena noticia para él y para McLaren-Honda es que Jenson Button ha acabado en el puesto once.



Tiene que mejorar mucho la pista, y mucho ha mejorado Carlos Sainz con respeto a los Libres 1 y a unos segundos en los que dijo adiós por un problema mecánico. El madrileño ha acabado en el puesto 10, en posición de Q3 y además por delante de Max Verstappen. Cuatro décimas han separado a los dos Toro Rosso en la batalla más igualada entre compañeros de equipo de este 2015.



Ya sólo queda esperar a que llegue la clasificación de Abu Dabi. La última clasificación del Mundial F1 2015. La última vez que Hamilton y que Rosberg se medirán las caras y el último intento que tienen en McLaren-Honda para alcanzar una hipotética Q3 este año. Una hora de lucha contra el crono espera en Yas Marina.