Alonso: "No sabemos dónde podremos estar el año que viene, es un interrogante"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) se ha mostrado "bastante seguro de que la próxima temporada será distinta" para su equipo tras un año decepcionante, aunque no sabe si eso "significa luchar por el Mundial, por victorias o por podios", ya que "siempre es difícil saberlo en un deporte tan complejo" como la Fórmula 1.

"No sabemos dónde podremos estar el año que viene, en este momento es un interrogante. Hay muchas expectativas en el equipo y hemos trabajado muy duro para mantenernos unidos en los momentos difíciles. Nuestra meta principal para 2016 es volver a donde pertenecemos, ser competitivos y luchar por las posiciones de arriba. No sé si eso significa luchar por el Mundial, por victorias o por podios, siempre es difícil saberlo en un deporte tan complejo", analizó Alonso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Abu Dhabi.

El asturiano reconoció que en McLaren tienen "grandes desafíos por delante este invierno". "En los últimos dos meses el equipo ha hechos cosas con una lógica positiva. Estoy bastante seguro de que la próxima temporada será distinta. Estoy contento con los progresos recientes", se animó.



Pese a esta mejoría, Alonso no escondió que ha vivido "un año muy duro" en el que siempre ha estado "sufriendo con el ritmo y la fiabilidad" de su MP4-30, pero añadió que "personalmente era necesario" tras cerrar su etapa en Ferrari.



"Ha sido un paso adelante en mi carrera después de cinco temporadas fantásticas luchando siempre por el Mundial, pero quedando siempre segundo. Necesitaba un proyecto nuevo, algo en lo que pudiera creer para convertirme de nuevo en campeón. He aprendido muchísimo de la cultura y la disciplina japonesa de Honda. Todavía nos mantenemos positivos y muy contentos mirando al año que viene. Esperamos que sea mejor", dijo.



Respecto al objetivo del equipo británico en la última cita de la temporada en el circuito de Yas Marina, Alonso recordó que "Sauber está nueve puntos por delante" en la clasificación del Mundial de constructores, donde McLaren es penúltimo.



"Y nosotros esta temporada solo hemos conseguido puntos en tres o cuatro carreras, así que conseguir diez puntos en la última carrera será difícil. Trataremos de dar lo mejor y tener un buen fin de semana, pero nuestras mentes ya están en el proyecto del año que viene, así que no importa si batimos a Sauber este fin de semana", aclaró.