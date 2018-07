Fernando Alonso: "Haré lo mejor para Ferrari"

La pregunta de la prensa británica fue muy directa en Suzuka: "¿Puedes afirmar Fernando que no estarás en McLaren o Red Bull en 2015?". La respuesta de Fernando Alonso: "Esa es una pregunta muy complicada. La respuesta es que haré lo mejor para Ferrari".



El piloto español no ha podido escapar a los rumores de su marcha de la Scuderia antes del GP de Japón y ha intentado salir al paso: "No hay nada nuevo, hay que centrarse en la carrera". Alonso ni confirma ni desmiente su marcha.

Sus declaraciones dejan entrever que aún no ha tomado una decisión firme de cara a la temporada de 2015: "No creo que lo que pase o pueda pasar en estas últimas carreras pueda modificar mi decisión", ha dicho desde Suzuka, donde este fin de semana se celebra en Suzuka.

La situación no ha cambiado

El asturiano insiste en que ahora mismo la prioridad no es hablar de contratos: "La situación de hace quince días no ha cambiado. Hay que concentrarse en las carreras, ahora no es el momento. Todos estamos motivados por la lucha con Williams; aquí traemos algunas mejoras".