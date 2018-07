Alonso: "Legal o ilegal, era inevitable que Vettel me adelantara"

Carrera espectacular de Fernando Alonso en Gran Bretaña. A buen seguro se ha divertido el asturiano en cada una de las 52 vueltas en las que ha pasado de empezar el 16 a terminar sexto a pesar de sufrir un stop & go. Y es que a pesar de todo eso ha dejado grandes momentos, sobre todo una batalla con Vettel.

Batalla en la que no ha terminado muy feliz: "Hay que usar los límites de la pista. Si lo saltas en tres curvas seguidas y además usas el DRS algo de ventaja tienes. Ya era un milagro haber llegado hasta ahí. estábamos al límite o de retirarnos o de seguir en carrera. Era cuestión de tiempo. Legal o ilegal era inevitable, los dos Red Bull merecen estar por delante de nosotros. Y sobre todo Bottas".

Eso sí, para él no hubo lucha posible y reconoce que pensó en abandonar: "No, no ha habido batalla. Íbamos con un... (pausa). Dos vueltas antes les dije si nos retirábamos, porque el coche no funcionaba nada... Intenté cerrarle como pude y estaba esperando que me diesen un toque de atención. Era un poco de diversión en una carrera complicada. En Austria íbamos un poco más rápido".

Además dijo que le pasó para saltarse la caja de salida en el arranque de carrera: "Pararon todos en la vuelta de formación al final. En el último momento busqué el número 14 de la posición de salida, no vi a Bottas y cuando intenté meter la marcha atrás no entraba. Tuve que meter primera y salir. En Spa cuando Massa estaba diez metros por delante no hubo nada".

Aquí está el vídeo con la salida de Fernando Alonso: