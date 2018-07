El espectáculo de Alonso y Vettel en la carrera de Silverstone

Hamilton ganó el GP de Gran Bretaña y, gracias al abandono de Rosberg, ha vuelto a la lucha por el Mundial. Sin embargo, el espectáculo en Silverstone lo dieron otros dos pilotos: Fernando Alonso y Sebastian Vettel.

Lauda: "No comprendo a Vettel y sus gritos de niño pequeño asustado"

El asturiano remontaba desde la decimosexta plaza de parrilla cuando, tras su única parada -stop and go incluido-, se incorporó a pista para toparse con un tal Sebastian Vettel. Las cámaras de la FOM no se separaron de ellos a partir de ahí.

El 'show' fue memorable, tanto en la pista como en la radio. Fernando consiguió adelantar a Seb aprovechando las gomas frías del alemán tras su segunda parada: lo hizo a 293 km/h... por fuera y en la curva Copse. Estaba servido un duelo eternamente postergado durante cuatro años por la diferencia mecánica entre Ferrari y Red Bull.

Alonso tenía claro que Vettel se sirvió de los límites del trazado: "Hay que usar los límites de la pista. Si lo saltas en tres curvas seguidas y además usas el DRS algo de ventaja tienes. Ya era un milagro haber llegado hasta ahí. Era cuestión de tiempo que Vettel nos pasara. Legal o ilegal era inevitable, los dos Red Bull merecen estar por delante de nosotros".

Sin embargo, lejos de rendirse, el español mantuvo a raya a Sebastian durante trece agónicos giros que dejarán huella en la cuna del automovilismo.



Eso sí, para el español no hubo lucha posible y reconoce que pensó en abandonar: "No, no ha habido batalla. Íbamos con un... (pausa). Dos vueltas antes les dije si nos retirábamos, porque el coche no funcionaba nada... Intenté cerrarle como pude y estaba esperando que me diesen un toque de atención. Era un poco de diversión en una carrera complicada".



Finalmente, Vettel adelantó a Alonso para terminar la carrera en quinta posición. El tetracampeón le dejó un recado al asturiano: "Me dijeron que yo tenía que respetar los límites. Él se estaba quejando, es lo que suele hacer. Yo decidí hacer lo mismo. Al final la situación ha sido un poco tonta".



Vettel explicó la situación ante los micrófonos de 'Sky Sports': "No sé quién se quejó más, quizá se lo debamos preguntar a los comisarios. Casi nos tocamos, si yo no llego a levantar el pie habríamos tenido un accidente".

Duras palabras de Niki Lauda

El austríaco Niki Lauda, tricampeón del mundo, ya ha tomado partido: "No comprendo a Vettel y sus gritos de niño pequeño asustado. Fueron dos pilotos de primer nivel corriendo al máximo, eso es lo que la gente quiere ver".

En cualquier caso, en Silverstone vivimos un duelo para el recuerdo. Como sucedió en Monza 2011 y también en 2012, Alonso y Vettel se retaron en la pista y no saltó ni una pieza de fibra de carbono. Esperemos que no sea su último encuentro en pista.

1.4 segundos más rápido Vettel

Aun así, la diferencia entre los monoplazas de ambos pilotos es considerable. Vettel marcó la segunda mejor vuelta rápida en Silverstone (1:37.4s); Alonso hizo la octava: 1:38.5s. La diferencia entre ambos giros es de 1.1 segundos.

De hecho, Sebastian era 1.4 segundos más veloz que Alonso cuando por fin le adelantó, tal como demuestra el vuelta a vuelta tras su pasada. Las velocidades máximas así lo atestiguan sector a sector: 1º: Vettel 318 km/h - Alonso 3010 / 2º: Vettel 246 - Alonso 245 / 3º: Vettel 240 - Alonso 237.