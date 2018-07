Hamilton aprovecha el abandono de Rosberg para coronarse en el GP de Gran Bretaña

Ni falta hizo la lluvia para ver una carrera espectacular en Gran Bretaña. Ninguna falta hizo que el cielo tomase partido en Silverstone. Safety Car, accidente brutal nada más comenzar de Raikkonen con bandera roja incluida, un abandono de Rosberg con victoria includa de Hamilton, y dos remontadas inmensas de Bottas y de Fernando Alonso.

Con, por fin, una batalla que llevábamos tiempo deseando. Con el bicampeón luchando, cara a cara, frente a frente, contra Sebastian Vettel. Una pelea con quejas de ambos por la forma de conducir del otro, con los dos usando todo el asfalto de la pista e incluso también partes de fuera, Con un combate que los neumáticos decantaron para Sebastian Vettel.

Pero cómo pudo Alonso llegar hasta donde Seb. Cómo pudo alguien que salía desde el puesto 16 llegar ante el que arrancaba segundo. Pues llegó adelantando, dejando acciones increíbles ante Magnussen o Hulkenberg, y usando una estrategia de una parada que de no ser porque Button le hizo de tapón habría podido llevarle al podio. Incluso con el stop & go de sanción por estar fuera de la caja en la salida.



Rosberg le sirve la victoria a Hamilton

Ya dijo él que esperaba una carrera así. Una carrera 'divertida'. Seguramente Rosberg no se haya divertido demasiado... y eso que salía desde la pole. Pero, como suele ser ya costumbre en este circuito, salir desde ahí no te garantiza la victoria. No ha sido una excepción este 2014, pues a pesar de liderar con holgura la prueba un problema en su caja de cambios le ha obligado a parar su coche en la hierba.

A sumar un cero. A ver cómo Lewis Hamilton sumaba 25 puntos en su casillero y que ya le tiene a tiro en Alemania. El británico ha vuelto a hacer un 'Austria', con una salida inmensa en la que después de un par de pasos por meta ya era segundo. Ya tenía en su mano presionar a Rosberg. Y lo hizo, a pesar de un problema en su primer paso por boxes.

Bottas, de podio

Hizo dos, a pesar de que no lo necesitaba. Dos hizo, y aún así no tuvo ni que mirar por sus retrovisores para ver quién cruzaba la bandera a cuadros tras él. De mirar, habría visto algo que a buen seguro ni él ni muchos se esperaba. Pues el segundo fue Bottas, Valtteri Botas. El mismo que el sábado no pasó ni a la Q2 y que en carrera salía 14º.

Con un Williams inmenso, y con una estrategia a una parada que en manos del finlandés dio un resultado extraordinario. Como extraordinarios fueron sus adelantamientos en pista y su ritmo de carrera fue tal que consumó su remontada con una medalla de plata. Con el mejor resultado deportivo de su carrera en la F1.

Felicidad máxima en su rostro. Y también, como siempre, en el de Ricciardo, que terminó tercero sufriendo por sus gomas ante el acoso de Jenson Button. No estaría así Rorsberg, pero como ha demostrado Hamilton en dos días, la felicidad va y viene, y viene y se va. A ver qué pasa en Alemania.