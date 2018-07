Vettel: "Es lo mejor que podíamos dar, los de delante siguen muy lejos"

Gran resultado de Sebastian Vettel en la clasificación de Canadá. El alemán, contra casi todo pronóstico, ha terminado tercero justo tras los dos Mercedes y ha sido él y su RB10 los que en más apuros han puesto tanto a Rosberg como a Hamilton.

El tetracampeón sabe que de momento esto es lo máximo que puede hacer: "Es un resultado muy bueno. Es lo mejor que podíamos dar porque los de delante siguen bastante lejos. Estoy encantado de ser uno de los más rápidos".

Vettel cuenta cómo fue su Q3: "El inicio de la última vuelta no ha sido el mejor. No he hecho un buen primer sector, pero después he intentado asumir más riesgo y ha funciando. El segundo sector ha estado muy bien, me he visto mucho mejor en líneas rectas y hemos podido aguantar hasta el final".

Para la carrera, Sebastian piensa que desde el muro pueden llegar algunas sorpresas: "La estrategia podría ser sorprendente, tenemos que esperar y ver qué ocurre. Williams está muy fuerte aquí, intentaré estar cerca de los coches con motor Mercedes".