Rosberg se distancia aún más de Hamilton

"Una de las paradas fue un poco lenta. No sé el motivo"

Nico Rosberg ganó la primera carrera del Mundial por el abandono de Lewis Hamilton, que salía desde la pole en Australia. Sin embargo, el británico le respondió con cuatro victorias consecutivas. La buena racha del campeón en 2008 con McLaren colocó a Nico en una situación complicada.

Pese a ello, tras ocho carreras disputadas el trabajo y la constancia del alemán se están imponiendo al genio de Lewis. Fue en Mónaco cuando por fin volteó la situación, pole y victoria incluidas. Hamilton se quejó por radio y afirmó que él y su compañero no eran amigos... La guerra psicológica estaba servida y, desde entonces, parece que Lewis no aguanta la presión de Rosberg.



En Canadá, cuando su W05 estaba al límite, Hamilton apuró sus opciones y se vio abocado a otro cero. Su compañero, también con problemas de potencia, gestionó mejor la situación y logró un segundo puesto con sabor a victoria gracias al abandono de Hamilton.



Austria ha sido la tercera prueba consecutiva en la que Rosberg le ha ganado la partida. Hamilton cometió dos errores en la Q3 y se vio obligado a salir noveno. La clasificación, sin duda su punto fuerte, ya ni siquiera le sonrió. En carrera firmó una salida memorable, pero nunca tuvo a Nico a distancia de DRS para luchar por la victoria.

Regularidad vs. velocidad

La regularidad de Rosberg está mermando las opciones de la superestrella. Para Mercedes sería increíble ganar el título con un piloto alemán; Nico ya aventaja en 29 puntos, más de una carrera, a su compañero de equipo. Una renta difícil de remontar.



Rosberg se siente cómodo en su nueva situación: "No ha sido una carrera fácil. Es fantástico haber hecho un doblete y ampliar el liderato". Hamilton, por su parte, no las tenía todas consigo: "Una de las paradas fue un poco lenta. No sé el motivo". Empieza a sospechar que Nico se ha ganado el cariño de la escudería de Brackley.