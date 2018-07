Sólo Alonso planta cara a los Mercedes en los Libres 1 de Austria

El calor de Canadá ha dejado paso al frío de Austria en el retorno de la F1 a este mítico trazado europeo. Y en pleno territorio Red Bull han sido de nuevo los dos Mercedes los que han dominado gracias a Nico Rosberg y a Lewis Hamilton, pero ahí estaba Fernando Alonso para terminar tercero, a poco más de tres décimas del alemán, para advertir a las flechas de plata que no se pueden relajar.

Viendo lo visto en Montreal, harían bien en no fiarse. De momento han mostrado todo su potencial en una pista para ellos, en una pista de motor, algo que ha quedado claro viendo cómo de los diez primeros coches había ocho con motores Mercedes. Sólo dos se salían de la norma, y esos eran los dos Ferrari de Alonso y de Raikkonen.

Las piezas que se probaron en Canadá y que no sirvieron de casi nada por las altas temperaturas vuelven en Austria, una pista fría. Y el frío quizá ha sido el que ha llevado a Fernando a la tercera plaza en una pista en la que todos están pendientes de cómo evoluciona el F14 T tras no rendir ni mucho menos bien en Montreal. De momento el comienzo es positivo, aunque de comienzos no se vive.

Indomables Mercedes

Porque no sería la primera vez que luego todo esto en clasificación se pierde. Tampoco es la primera vez que Alonso termina por delante de Kimi, y además a una distancia sideral del finlandés. 'Sólo' siete décimas ha habido entre uno y otro, más del doble de las que han separado a Fernando del crono de Nico Rosberg.

Mientras el alemán probaba esas inquietantes chispas artificiales, que salían de vez en cuando de su fondo plano, lo cierto es que su Mercedes no ha probado más que su más que evidente potencia en una pista en la que el primer sector es suyo. Velocidad y poder son las claves de esa parte del trazado en el que él y Lewis se han vuelto a ver las caras.

Hamilton ha vuelto a ceder terreno ante su compañero, quizá por la presión que puede suponer sobre él el ver cómo Nico se ha alejado un poco más tras la carrera de Canadá. Carrera que cayó de lado de un Ricciardo que destruyó el muro de plata y que de momento en Austria no ha lucido demasiado el RB10.

Trompo triple de Vettel

Y es que Red Bull, hasta ahora, no se encuentra demasiado cómodo en casa. Aunque eso sí podría haber sido mucho peor que el hecho de no ver a ninguno de sus coches entre las diez primeras posiciones. Porque Vettel ha estado a punto de tener un accidente espectacular tras trompear unas tres veces y pasar a un par de metros del muro. Suerte tuvo de no dar con su coche en él, pero deben cambiar para que Austria, su casa, disfrute del tetracampeón del mundo.

No será fácil, porque los Williams están muy fuertes. Pero todo esto puede quedar en nada si el actor secundario de mayor lujo del Mundial se decide a mostrarse. La lluvia amenaza desde el cielo con animar y mucho una clasificación y una carrera que tiene como mayor interés el hecho de ser una de las 'novedades' de este 2014.