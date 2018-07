Hamilton: "Nico ha hecho un gran trabajo, no hubo oportunidad"

Lewis Hamilton, que empezó la carrera noveno, terminó la prueba en segunda posición tras su compañero Nico Rosberg: "Tengo que ver los datos, lo que cuenta el equipo, pero obviamente hemos tirado. Los chicos han hecho un trabajo fantástico, ser primeros y segundo es un resultado increíble".

"Nico ha hecho un gran trabajo, no hemos tenido ningún problema"

Lamenta no haber salido más arriba: "Ha sido una muy buena salida, una de las mejores del año, el equipo me ha ayudado mucho en ese aspecto. Es una de las mejores salidas que he hecho. Si hubiera empezado donde debería haber empezado, quizá el resultado hubiera sido diferente. No hubo oportunidad".

Elogios para su compañero: "Nico ha hecho un gran trabajo, no hemos tenido ningún problema". Sobre los frenos: "Ha sido un problema constante durante toda la carrera, y aunque no siempre es lo mejor, me dijeron que tuviera cuidado. He intentado empujar un poco más en las últimas vueltas pero no ha sido posible, estoy satisfecho por haber terminado donde he terminado".

No ha cometido ningún error

"No sentí que Nico fuese tan rápido, puede ser que fuera por la diferencia. Sí es verdad que cuando pierdes tiempo en pit stop es bastante frustrante, tampoco es que el equipo haya cometido algún error", reflexiona el británico.