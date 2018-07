Alonso termina quinto en Austria tras una nueva victoria de Rosberg

No pudo ser. No pudo dar la sorpresa final el equipo Williams ante Mercedes en la carrera de Austria. Les quitaron la pole sí, pero a la hora de los puntos las flechas plateadas fueron superiores a ellos tanto en la pista como en el muro. Nico Rosberg terminó por hacerse con la victoria ante la oposición de Hamilton y ante un Valtteri Bottas que de no ser por las malas decisiones tomadas estratégicas habría sido un quebradero de cabeza para ellos.

Porque les ha salido, por fin, un rival digno a los de plata. Por fin, y a la octava carrera, hay alguien que puede mirarles a la cara. Que compite con armas parecidas y que incluso tienen más velocidad punta que ellos. Porque si se rompió la lucha entre Mercedes y Williams en Spielberg fue más por la estrategia que por su superioridad en pista. A pesar eso sí de la espectacular salida de Hamilton que desde ya es a buen seguro de las mejores de la temporada.

Salía noveno, y en la segunda vuelta ya estaba cuarto. A partir de ahí comenzó el duelo, a partir de la salida, cuando Rosberg intentó todo para pasar a un resistente Bottas que dijo un rotundo 'no' a dejarse pasar por Nico. Y no pudo, no pudo Mercedes con Williams hasta que en la primera parada los británicos hicieron parar a Massa y a Valtteri mucho más tarde que sus rivales y cedieron su liderato de carrera.

Error doble del muro de Williams

De hecho Felipe dijo adiós al podio. Bottas no, Bottas no quería hincar su rodilla ante Rosberg y Hamilton y puso en muchísimos apuros a Nico... hasta la segunda parada. Porque si no fue suficiente con cometer un error en Austria, mejor cometer dos veces el mismo. Pararon tarde a Valtteri, y eso hizo que las últimas vueltas volvieran a ser un paseo para Mercedes.

Volvieran a ser una lucha entre Rosberg y Hamilton para que de nuevo el podio tuviera un claro color plateado. Hasta la última vuelta pujaron uno y otro por ser el que más puntos se llevase a sus bolsillos. Hasta el final buscó Lewis arrebatar la primera plaza a un nervioso Nico que iba bloqueando neumáticos en alguna curva. Pero fue para el alemán el triunfo, fue él quien ocupó el escalón más alto del cajón del Red Bull Ring.

Alonso, carrerón en Austria

No se subió a él Alonso, pero eso no quita la inmensa carrera que se marcó el asturiano en Austria. Espectacular, rozando la perfección, manejando el volante como si el F14 T fuera el coche dominante de la parrilla de 2014. Perdió la plaza con Hamilton en el arranque, pero llegó a rodar en los mismos tiempos que Mercedes durante muchas vueltas con unas gomas con más desgaste que las de los alemanes.

Y terminó asustando. Terminó acechando a un Massa que pobre de él cuando empezó a ver por sus retrovisores el rojizo color del Ferrari de Alonso. Hizo valer ahí Felipe su velocidad punta ante la superior conducción de Fernando, hizo valer que el Williams va mejor en Austria, pero el bicampeón del mundo va avisando de que en estas carreras, que en Gran Bretaña y Alemania, puede usar el frío para volver a colocarse en el tercer puesto del Mundial.

Fin de semana para olvidar de Vettel

Para volver a ser el primero del resto, ahora en manos de Ricciardo. Daniel volvió a ser el primer piloto de Red Bull en el circuito de 'casa' de los de las bebidas energéticas. Y es que la carrera que se marcó Sebastian Vettel fue, sencillamente, horrible. Horroroso fin de semana del tetracampeón del mundo, que no da con la tecla del RB10 y que completó con un nuevo abandono un domingo repleto de problemas.

Y de errores también. Porque el motor te puede fallar, aunque luego resucitase inexplicablemente. Pero golpear con tu alerón delantero con el Sauber de Gutiérrez por acercarse demasiado es más inquietante. Eso hizo Seb, eso fue el comienzo de su despedida de un Gran Premio en el que desde luego no se ha sentido como en casa.

Próxima parada: Gran Bretaña

Suerte para él, y para muchos otros también, que el deporte siempre te da una nueva oportunidad. Será en Gran Bretaña, sobre la pista de Silverstone, donde se produzca un nuevo episodio de este Mundial que domina Mercedes pero en el que Williams ha asomado el morro a los plateados. Alonso busca aliarse con el frío para volver a ponerse la medalla de bronce del campeonato.