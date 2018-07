Alonso: "Ha sido la mejor carrera del año"

Fernando Alonso ha acabado quinto el GP de Austria: "Creo que Massa también levantó al final, era imposible, sabíamos que teníamos que defendernos. Lo hemos hecho bien, creo que ha sido la mejor carrera del año. Hay que intentar mejorar para la próxima vez, hemos llegado a 18-20 segundos de los Mercedes, hemos recortado puntos a Ricciardo en el Mundial...".

"Cambiaría todo ese respeto por ganar más trofeos"

El asturiano naliza la carrera: "La salida fue bien, luego tenía a Hamilton detrás. No entiendo muy bien como podía ir tan rápido el coche en las rectas, pero al final me pasó. Es imposible mantener detrás a Mercedes, está a otro nivel".

"En carrera tuvimos algunos problemas y tuvimos que quitar potencia al motor eléctrico. Los cuatro de adelante eran inalcanzables y creo que la quinta posición era la justa hoy", reflexiona.

"Están viendo los niños, ¿no?"

¿Qué significaría para él terminar el Mundial en tercera posición? "Terminar el Mundial tercero sería... Están viendo los niños, ¿no?".

"No me da una especial satisfacción ser el primer no Mercedes, llevo cinco años así. Te da satisfacción que todos pueden ver que das el máximo, que tienes el respeto de pilotos, jefes de equipo y fans, pero preferiría no tener ese respeto y ganar más trofeos", se sinceró el español, que ya acumula 25 carreras sin bandonar.