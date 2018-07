Vettel se inspira en Alonso para ganar su quinto Mundial

Sebastian Vettel habla sobre sus opciones de pentacampeonato: "El año es largo. Nuestra pretemporada no ha sido ideal, sí, quizá no estamos en la mejor posición para esta carrera pero creo que es diferente cuando pensamos en el Campeonato. Hay un largo camino que hacer. Dos años atrás Fernando [Alonso] estaba a 1.5 segundos de la pole pero estuvo muy cerca de quitarnos el título en la última carrera. Cualquier cosa puede pasar. Por eso esta carrera es importante, como cualquier otra. Pero hay muchas carreras este año".



El piloto de Red Bull opina sobre los cambios de este año: "Obviamente es un paso difícil para los equipos, pilotos, muchas cosas nuevas. Sabemos obviamente que no estamos aún en la mejor forma. Necesitamos solucionar muchas cosas. Por desgracia no puedes solucionarlas de la noche a la mañana. Nos gustaría pero no podemos. Tienes que ir paso a paso, junto a Daniel [Ricciardo], siendo tan precisos como podamos, dando a los ingenieros todo el 'feedback' posible. No es un secreto: necesitas mucha fiablidad para ser un candidato al título. Estoy esperando a mañana y el domingo para ver dónde estamos".