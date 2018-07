Vettel: "Estoy contento de ser un mal perdedor"

"No estoy aquí para perder, quiero ganar. Creo que a todos nos pasa lo mismo. Queremos ganar carreras", dice Sebastian Vettel a Nira Juanco. "Todo es nuevo este año, así que puede pasar cualquier cosa. No tenemos las expectativas de perder tras un año tan bueno", asevera Seb. "En Australia nuestra carrera será muy corta de acuerdo con los test", apostilla. Sin embargo, cree que "es mejor tener problemas en los test que en las carreras".



Tras su paternidad, el alemán asegura que está "feliz": "Si me preocupo por la F1, espero que esto no afecte a mi velocidad", asegura. ¿Cuál es su título más especial? "El primero siempre es especial porque es el primero, pero hay otros momentos que no se olvidan. La del 2012 fue bastante loca... En la última carrera tuve muchos altibajos. Cada año ha sido muy especial y ha sido una época llena de éxitos".