Raikkonen, tras su accidente: "Hoy he estado bien"

Kimi Raikkonen no pudo superar la Q2 al acabar en la undécima posición y con el coche contra uno de los muros. No obstante, el piloto finlandés se ha mostrado positivo con su resultado.

"Hoy he estado bien. He tenido algunos pequeños problemas pero no he estado demasiado mal", analizó el nuevo piloto de la escudería Ferrari.

Raikkonen explicó que le sucedió para chocar su F14T contra el muro: "Estaba tocando unos botones y terminé haciendo un trompo".

El finlandés considera que ha tenido un percance principal. "Simplemente un poco de tráfico", analizó, afirmando que su coche "estaba un poco mejor" en un fin de semana "difícil en el que hemos ido mejorando".