Raikkonen: "Si la clasificación es en seco, seguro que Red Bull está más cerca"

Kimi Raikkonen dice que no hay una presión adicional para Lotus a pesar de ganar la carrera inaugural de la temporada en Australia. 'Iceman' ha comparecido en la rueda de prensa de la FIA junto a los cinco 'rookies' de esta temporada: Chilton, Bianchi, Gutiérrez, Bottas y Van der Garde.

"Simplemente tratamos de hacer lo mejor y esperar que se puedan sumar algunos buenos puntos"

Hubo que esperar hasta la carrera 18 de Lotus en 2012 para que el equipo lograra su primer triunfo gracias a la victoria de Raikkonen en Abu Dabi. Sin embargo, esta temporada se han puesto líderes del Mundial a las primeras de cambio.

Sin embargo, Raikkonen dice que no habrá ningún cambio de enfoque dentro del equipo: "No hay objetivo ni nada, no hacemos cosas diferentes este fin de semana", dijo Raikkonen. "Este fin de semana vamos a hacer lo que hicimos o lo que vamos a hacer este fin de semana o cualquier otro fin de semana. Simplemente tratamos de hacer lo mejor y esperar que se puedan sumar algunos buenos puntos".

En Malasia se esperan temperaturas mucho más altas que en Melbourne y pretemporada, así que Raikkonen tiene la esperanza de que Lotus siga conservando tan bien sus gomas en condiciones de calor.



"El año pasado estuvimos muy bien cuando hacía calor y ahora es mejor para nosotros, pero obviamente aún no hemos corrido en este clase de condiciones y el invierno ha sido muy frío así que no tengo ni idea. Si es como el año pasado debería estar bastante bien", dice 'Iceman'.



¿Está Red Bull tan fuerte en clasificación?

Tras estar lejos del ritmo de Red Bull en la clasificación la semana pasada antes de ganar la carrera, Raikkonen ha señalado que la calificación de Melbourne estuvo marcada por las condiciones.



"La clasificación no era una situación muy normal, con todo el tiempo y la suspensión y todo eso, así que si es en seco y en circunstancias normales, estoy bastante seguro de que están más cerca; al menos eso espero. Así que vamos a esperar y ver. En condiciones normales estoy seguro de que no estamos un segundo por detrás", reflexiona Kimi.