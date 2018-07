Gené: "Pirelli ha cambiado el neumático duro porque se parecía demasiado al medio"

Vuelve la F1 después del pequeño parón desde Baréin con el GP de España sobre la pista barcelonesa de Montmeló y Marc Gené analiza las opciones de Ferrari sobre este trazado con las mejoras que lleva el F138 y también con el cambio más importante que se producirá en esta prueba con respecto a la última que acabó con victoria de Sebastian Vettel.

Y ese aspecto es el cambio de compuesto duro que ha hecho Pirelli, debido a la cantidad de pilotos que alzaron la voz contra él: "Probaremos estas nuevas gomas en los Libres 1, aunque la lluvia complica mucho los test. Muchos se quejaron de que estos duros se parecían mucho a los medios".

Además, Marc habla sobre las novedades que lleva el F138 con respecto a la última carrera en Baréin: "Algo ha cambiado el coche. Es una pista de máxima carga aerodinámca, sin entrar mucho en detalle hay muchas novedades. Pero para probar todo necesitamos pista seca y ruedas de seco".

Para terminar, Gené asegura que lo sucedido con el DRS y el alerón trasero de Fernando en Baréin no volverá a pasar: "Eso no va a fallar nunca más. Fue auténtica mala suerte que el problema no saliera en ningún test. Podemos asegurar que no fallará nunca más".