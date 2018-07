Spa, un arma de doble filo para el 'samurái' Alonso

La remontada no es imposible y la historia de la F1 así lo demuestra. Si Alonso quiere alzarse en Interlagos con el tercer Mundial de su carrera tendrá que emular a dos de las mayores bestias negras de Ferrari: Sebastian Vettel y James Hunt.



El piloto de Red Bull consiguió en 2012 la mayor proeza en la F1 al remontar 42 puntos al asturiano, mientras que el ya fallecido expiloto de McLaren se vio favorecido en 1976 por el terrible accidente de Niki Lauda en Nürburgring.

Alonso, tercero en el Mundial tras el de Red Bull y Raikkonen, espera ganar "tres o cuatro carreras"

Por tanto, Alonso se mira en el espejo de Vettel. El alemán estaba a 42 puntos del español a falta de nueve pruebas la temporada pasada a estas alturas. Fernando tiene ahora 39 de desventaja sobre Sebastian y quedan ese mismo número de grandes premios.

Un cero de Sebastian y un monoplaza rojo campeón ayudarían a revertir la situación, pero en Ferrari saben que no se pueden permitir un error en las nueve pruebas que restan.



Alonso necesita un buen resultado en Spa para hacer frente no solo a Vettel, sino a un Raikkonen que le adelantó en la clasificación del Mundial. 225 puntos en juego para evitar el tetracampeonato de Seb.

El accidente de Romain Grosjean

Sin embargo, Alonso nunca ha ganado el Gran Premio de Bélgica y, de hecho, el año pasado sumó un cero tras el terrible accidente que provocó Romain Grosjean en la primera curva.

Fernando Alonso se ha retirado la mitad de las veces que ha rodado en Spa (cinco de nueve). El español de Ferrari se ha subido solo dos veces al podio (2005 y 2007); en la primera de ellas obtuvo su mejor posición de su carrera en el Gran Premio de Bélgica (segundo).



El español, no obstante es optimista. Fernando ya está trabajando y tira de filosofía 'samurái' en Twitter para iniciar la remontada en Spa: "El Guerrero que usa la espada cuando es insultado no se considerará valiente, un hombre valiente no se inmuta, porque sus objetivos son más altos".