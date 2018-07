Alonso recupera la esperanza

"Estamos trabajando en esa dirección para intentar ganar tres o cuatro carreras consecutivas, a ver si podemos hacerlo. Y luego, pues necesitamos… Que en alguna salida alguien se lo lleve por delante como nos pasó a nosotros, alguna avería… Está claro que necesitamos ayuda también", dijo Alonso tras su mágica remontada en Spa.



La recuperación de su Ferrari le hace retomar el pulso del Mundial a pesar de los 46 puntos de distancia con Vettel, pero sabe que también necesita que el azar le eche una mano para tumbar a Sebastian. El asturiano está satisfecho con un F138 que ha recuperado consistencia y que cumplió con las expectativas tras el parón veraniego.

El podio de Alonso ayuda a rebajar la tensión en Ferrari

Vettel aumentó su ventaja en la tabla de pilotos con mágica escalada en el GP de Bélgica, pero la remontada aún no es imposible; el podio belga arroja luz en un trazado en el que Alonso nunca ha vencido en F1. En 2010, el español se quedó tirado en la lluvia tras abandonar. Estaba a 41 puntos de Hamilton y a 10 de Vettel pero, aun así, peleó por el título hasta la última prueba de Abu Dabi.

Justo ahora se cumple un año, además, de su abandono en Spa tras el peligrosísimo accidente que provocó Grosjean en la primera curva. Sin embargo, la situación era muy diferente: su renta era de 24 puntos de ventaja sobre Vettel, un colchón que se iría a 39 en Monza tras el abandono Vettel. El resto de la historia ya la conocemos.



Las opciones al título de Alonso se definirán en Italia (8 de septiembre) y en Singapur (22 de septiembre), como el propio piloto ha dicho en Spa. Monza será una prueba de fuego ante el público 'ferrarista' para ver si lo acaecido en el trazado valón es real o se debe más bien a un circuito beneficioso para Ferrari.



Es evidente que el trabajo de Maranello superó con claridad a Mercedes y Lotus, pero la confirmación no llegará hasta el Gran Premio de Singapur. Habría que saber cuánto hay del Lotus de James Allison en el nuevo F138 de Pat Fry.



Veremos si el bólido rojo recupera definitivamente la pose de inicio de temporada, cuando Fernando atemorizó a sus rivales con sus victorias en China y Barcelona. De momento, Ferrari suele responder en el 'templo de la velocidad' y Vettel ya ha dicho que no esperan ser tan competitivos en Monza.



Eso sí, Alonso no pudo plantar cara al RB9 en la carrera de Spa: Red Bull y Newey no han estado de brazado cruzados en vacaciones y Fernando perdió mucho tiempo adelantando a una maraña de monoplazas en las primeras vueltas de la prueba.

Vettel, camino del tetracampeonato

Es evidente que Sebastian Vettel cabalga hacia al tetracampeonato. Con su quinta victoria de la temporada ya tiene el mayor colchón de puntos del año al frente de la tabla de pilotos y es el gran favorito al título gracias a su madurez al volante.

Quedan 200 puntos a repartir en ocho pruebas y con ocho segundos puestos estaría a solo diez puntos del título. "Hay que tratar de no querer ser demasiado inteligente y pensar demasiado lejos", dijo Vettel, prudente, en el podio.



La escalada y el podio de Fernando Alonso compensan los problemas en la clasificación belga tras una Q3 polémica y ayuda a rebajar la tensión en Ferrari tras la pifia del sábado en la cronometrada.



En la 'Scuderia' hacía falta un resultado como este después del primer tirón de orejas público que Alonso ha sufrido en más de tres años con el mono rojo. El español respondió a las críticas tras su trompo en la Q3 como mejor sabe: tirando de talento.