Vettel: "Rosberg ha sido invencible aquí"

El piloto alemán Sebastian Vettel ha reconocido tras firmar el segundo mejor tiempo en la calificación del Gran Premio de Baréin no sentirse "decepcionado" por no haber conseguido la 'pole' porque "está muy bien salir desde la primera línea".

"Al cruzar la línea de meta ya me di cuenta que el mejor tiempo no era el mío, aunque confiaba en haber hecho el segundo"

"No estoy decepcionado por no conseguir la 'pole', felicidades a Rosberg por su vuelta. Ha sido todo suyo hoy. Yo estoy contento porque está muy bien salir desde la primera línea", aseguró Vettel en la rueda de prensa posterior a la calificación.

Además, el actual campeón del Mundo dejó claro que Rosberg es el gran rival en Baréin después de volar para marcar la 'pole'. "Al cruzar la línea de meta ya me di cuenta que el mejor tiempo no era el mío, aunque confiaba en haber hecho el segundo", dijo.



"Uno nunca sabe en que punto de la pista pierde un poco de tiempo. Después de la primera vuelta, que ha sido perfecta, ya me di cuenta que Nico era invencible aquí", continuó explicando el piloto de Red Bull.



Contento pese a no tener la pole

Por último, Vettel volvió a repetir sentirse muy satisfecho con su segunda posición en parrilla para el domingo. "Pese a no conseguir la 'pole' estoy contento, hemos podido guardar neumáticos para la carrera, que es en donde se va a centrar todo. Veremos qué pasa", concluyó.