Webber: "Ser primero y segundo no está mal, estoy sorprendido con mi posición"

Mark Webber ha sido el único capaz de seguir el ritmo de Sebastian Vettel en la clasificación del GP de India y sale desde la segunda posición en parrilla, justo por detrás de su compañero en Red Bull y delante de los dos McLaren de Lewis Hamilton y de Jenson Button.

A pesar de su actuación, el australiano no está del todo satisfecho: "No ha sido la sesión más sencilla para todos, lo mismo podemos decir de mí. Las vueltas no han estado mal, pero mi último giro no ha sido lo más limpio posible. He perdido adherencia en el primer sector y no pude mejorar en mi segundo intento".

Con todo, Webber se enorgullece del buen trabajo de su equipo: "Estoy sorprendido con mi posición. No está mal ser primero y segundo. La forma en la que nos están ayudando en la fábrica es increíble, están trabajando muy duro".