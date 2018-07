Vettel asusta en los Libres 3 de Buddh seguido de Button con Alonso séptimo

Sebastian Vettel sigue sin andarse con rodeos en la India. El alemán ha sido el más rápido en los Libres 3 de Buddh parando el crono en 1:25.842, dos décimas más rápido que Jenson Button y alrdededor de tres de Mark Webber. Fernando Alonso ha sido sexto a casi siete décimas del Red Bull del bicampeón del mundo.

Pocas, muy pocas vueltas ha dado el asturiano y pocas conclusiones se pueden sacar con ello. El de Ferrari ha tardado media hora en marcar un crono relativamente válido con los duros debido a un cambio en la configuración en su monoplaza que le ha llevado a estar parado más tiempo del que seguro habría querido.

Porque al salir el tráfico era importante y por alguna razón los tiempos no han sido todo lo buenos que eran durante la jornada de los dos primeros Libres, o al menos no tan buenos como para estar arriba. Lo mismo ha pasado cuando ha puesto los neumáticos blandos, que tampoco se han mostrado como cabría esperar y con una diferencia no demasiado grande con respecto al compuesto más duro.

A los Red Bull les da lo mismo duros que blandos, o blandos que duros. Sobre todo a Sebastian Vettel. El alemán ha dominado sin ningún tipo de problemas en los Libres 3 como ya hiciese en los primeros y en los segundos, con un coche que cuando está en manos del bicampeón del mundo parece ir sobre raíles, incluso en la pista de Buddh.

Una pista en la que incluso su compañero Mark Webber ha trompeado. Y es que la diferencia entre Vettel y el australiano ha sido abismal con ambos con las mismas condiciones en el circuito, y aún con las mismas condiciones y el mismo monoplaza Sebastian ha metido casi un segundo en su mejor vuelta con los duros y más de tres décimas con los blandos.

McLaren parece ser el rival de Red Bull

Con la extraña actuación de Ferrari en los Libres 3 después de haber sido rápidos en las otras dos tandas de entrenamientos, el único equipo que parece capaz de plantar cara a los Red Bull es McLaren, al menos a una vuelta. Hamilton ha logrado el cuarto mejor tiempo, y Button el segundo, y eso que ha perdido mucho tiempo en el tercer sector, un sector que parece atragantársele a la escudería británica.

Cerca a ellos se ha situado Kimi Raikkonen, que sigue sacando el máximo partido de su Lotus y que puede ser un rival no deseado si saliese por delante en clasificación debido a la velocidad punta de su monoplaza y a la entereza del finlandés en carrera. Parece que el último campeón del mundo de Ferrari ya se va aprendiendo el circuito...

Pero todo está por ver en clasificación, que será cuando comience el fuego real de verdad. De momento todo han sido pruebas y parece improbable que el ritmo real del Ferrari esté por debajo incluso del Williams de Bruno Senna. Sigue en directo el previo y la clasificación en antena3.com y en Antena 3 a partir de las 10:00.