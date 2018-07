De la Rosa: "Si Di Resta está enfadado yo también lo estoy"

Pedro de la Rosa ha hecho una gran clasificación en su primera visita al circuito de Buddh y no sólo ha superado a su compañero en HRT Narain Karthikeyan sino que también ha conseguido un mejor crono que el realizado por el Marussia de Charles Pic.

El español está satisfecho, pero admite que podría haberlo hecho mejor: "En la primera parte el coche iba realmente bien. Hicimos tres vueltas muy limpias y luego deberíamos haber sido más rápidos pero cada vez que salía había tráfico por delante y por detrás. No he podido hacer ninguna vuelta cuando la pista ha mejorado".

Una pista en la que tuvo un pequeño incidente con Paul di Resta, que Pedro define así: "Si él está enfadado yo también lo estoy. Di Resta me ha pasado y luego ha aflojado. A mí Kobayashi me ha estorbado, luego yo estorbé a Paul, pero no lo he hecho queriendo. Ha sido el efecto dominó de Kamui. Los coches se dejan un margen de cuatro o cinco segundos y la última curva parece un atasco de carretera".