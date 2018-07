Hulkenberg: "Estoy en la F1 para ser campeón del mundo algún día"

Nico Hulkenberg está haciendo una buena temporada a bordo de su Force India y eso le ha llevado a ver su nombre en la lista de futuribles de varios equipos, entre los que se encuentran Sauber y Ferrari. El alemán ha compartido una charla con Nira Juanco para dar respuesta a todo.

Y es que el teutón no ha eludido ninguna pregunta y quizá en breve se deje de ver su nombre en los rumores del futuro de ciertos equipos para convertirse en una realidad: "Espero que pronto haya noticias sobre mi futuro. Sé que se está hablando mucho pero en este momento no puedo hacer ningún comentario. Lo que quiero es tener éxito en la F1 a largo plazo. Estoy aquí para ser campeón del mundo algún día".

Además quiso hablar sobre su experiencia durante el año pasado, un año en el que se quedó sin asiento en la Fórmula 1: "Aprendí mucho sobre la vida y sobre la F1. No correr la temporada pasada no fue bueno, no pude avanzar. Era duro ver a otros correr. Después de lograr una pole en 2010 esperaba seguir corriendo, pero no pudo ser".

Hulkenberg tiene una sana y dura competencia con Paul di Resta, su compañero de equipo, con quien dice llevarse estupendamente tanto dentro como fuera de pista: "Tenemos una buena relación u nos picamos el uno al otro. Eso es bueno para el equipo, disfruto mucho compitiendo con Paul, es un buen tío y nos llevamos bien. Pero los dos somos muy competitivos".

El de Force India tiene claro quién quiere y quién cree que se merecería llevarse el Mundial esta temporada: "Sigo creyendo que Fernando es uno de los mejores pilotos, por algo es bicampeón del mundo. Está exprimiendo un coche que no siempre ha sido el más rápido y eso es algo impresionante. Si hay alguien que merezca el título este año ese es Alonso".