Webber: "Es un poco raro lo que ha pasado y ha sido decepcionante, pero es lo que hay"

Mark Webber ha protagonizado, junto a los Mercedes, la gran decepción de la clasificación del GP de Hungría. Después de marcar el mejor crono en los Libres 3 de Hungaroring, el australiano de Red Bull ha sufrido lo suyo para superar la Q1 y no ha podido superar el corte de la Q2, quedando, como los Mercedes, fuera de la lucha por la pole.

Mark no busca excusas a su temprana eliminación: "Está todo bastante ajustado. En mi última vuelta no he logrado exprimir a fondo los neumáticos. Es un poco raro lo que ha pasado, pero es lo que hay. Ha sido decepcionante".

El australiano es, a estas alturas de Mundial, el más inmediato perseguidor de Fernando Alonso en la pugna por el campeonato. Webber está a 34 puntos del español, que lidera la tabla con 154 puntos.