Massa: "Alonso es el piloto más complicado con el que he corrido"

La idea de "hacer un Balotelli" tras la victoria en Hockenheim de Alonso, reconoce Massa. "Fernando es el líder del campeonato y estoy muy contento con él y por el campeonato".



El brasileño prefiere no hablar de su lugar en el campeonato: "No es mala suerte, al principio no teníamos el coche que queríamos, pero hoy sí. Tenemos un coche más competitivo. Hay ritmo, hay velocidad, hay buen paso por curva. Esto me da más confianza".



"Es más fácil ganar este año que el anterior, me hace falta el champán". Habla también de su accidente en Hungaroring: "Me ocurrió el suceso más extraño de mi carrera". "El caso es que siempre se me ha dado bien Hungría", asegura.

Pérez, Rosberg, Hamilton, Webber... "Nunca me han afectado los rumores, es Ferrari", habla sobre su continuidad en Ferrari. "Yo y Fernando siempre hemos tenido una relación muy buena".



El brasileño de Ferrari reconoce que "es difícil correr con Fernando. Siempre he corrido con pilotos difíciles, aunque reconozco que con él es un poquito más complicado".