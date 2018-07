Lobato: "La temporada es muy larga y Ferrari no puede dejar de caminar"

Antonio Lobato analiza la actuación del Ferrari en clasificación del GP de Hungría, donde Alonso fue sexto y Massa séptimo, y deja unas pinceladas acerca de cómo se puede desarrollar la carrera sobre el circuito de Hungaroring. Unas pinceladas que no son tan de color de rosa como las que Fernando había realizado anteriormente.

Y es que la mayor lección que hemos de sacar tras la clasificación de Budapest para la carrera húngara es que no está todo hecho: "Hay que controlar la euforia y ver la realidad sin distorsiones. Con los últimos resultados algunos pensarían que el coche era el mejor de la parrilla pero no es así. Todavía no se ha ganado nada, el Mundial es muy largo y el resto sigue caminando. Ferrari no puede dejar de caminar".

Para Lobato, la prueba de Hungría será de las que lo importante es no fallar y seguir fuerte en el campeonato: "Será una carrera para minimizar daños y para controlar el Mundial. Alonso es optimista porque sabe que Webber, segundo, es undécimo en la parrilla de Hungría y porque Hamilton está a una gran distancia suya aunque sale desde la pole".

Una pole complicada para Alonso al darse en Hungaroring condiciones de seco, que no ayudan al Ferrari: "En seco el coche tiene sus dificultades. En lluvia se tergiversan las cosas pero el Ferrari no es el más rápido de la parrilla. McLaren es mejor, Red Bull es mejor y también el equipo Lotus es en ocasiones mejor".