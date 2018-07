Gené: "Hacía tiempo que no había un ambiente tan positivo en Maranello"

Marc Gené, piloto probador de Ferrari, rebaja la euforia en el GP de Hungría: "Domenicali ni se derrumba en los tiempos dificiles ni muestra euforia ahora cuando dominamos el Mundial. Montezemolo da ánimos, recuerda que aún no somos los más rápidos y que los técnicos no pueden ni deben dejar de trabajar", asegura. Sin embargo, señala que "hacía tiempo que no había una atmósfera tan positiva y de motivación en Maranello".



Sobre las actualizaciones, señala: "Seguimos con el alerón delantero que llevamos en las últimas carreras. Tiene muchos planos, hasta cinco en la parte delantera. También traemos un alerón trasero nuevo especifico para este circuito", asegura Marc Gené.